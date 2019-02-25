انت الان تتابع عبد العال ينشر أسماء 145 نائبا غائبا: بياخدوا بدلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تهديداته بنشر أسماء النواب المتغيبين، وعرضت شاشة البرلمان الداخلية أسماء 145 نائبا تغيبوا عن حضور الجلسة العامة. وانفعل عبد العال في حديثه الموجه لنواب الشعب: "440 نائبًا وقعوا إلكترونيا بنظام البصمة.. وبيتقاضوا بدل حضور الجلسات، أين ذهبوا؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا يليق؟"، مطالبًا الأمين العام بمراجعة كشوف التوقيعات: "النواب اللي مبصموش هننشر الأسماء في الصحافة عشان الناخبين في الدواير يعرفوا اللي انتخبوه بييجوا ولا مبيجوش".

وحول تكرار ظاهرة التغيب في اجتماعات اللجنة العامة للبرلمان التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية وقيادات البرلمان نفسه، قال عبد العال: "على الرغم من صغر هذه اللجنة، فإن البعض لا يراعي التقاليد، وكذلك في قاعة الجلسة العامة، بخلاف النائبين عبد المنعم العليمي وكمال أحمد، اللذين يحضران

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