انت الان تتابع السيسي عن إلغاء عقوبة الإعدام: مش هتعلمونا إنسانيتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على مطالبات عدد من المنظمات الغربية بإعادة النظر في عقوبة الإعدام، والتي ظهرت مجددا بعد حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، وقال الرئيس: "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، هنا فى منطقتنا العربية، الأُسر لما يتقتل إنسان فى عمل إرهابى، بتيجى الأسر تقولى عاوزين حق أبنائنا ودماءهم، ودى ثقافة موجودة فى المنطقة، والحق ده لازم يتاخد.. يتاخد بالقانون".

وأضاف السيسي، في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، منذ قليل: "لو طلبت الدول الأوروبية إنها تراجع نفسها وترجع الإعدام هيكون عدم تفهم للواقع والتطور المناسب للأوروبيين.. لكن أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا