شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصوله على تيشرت «صلاح».. وفاة «زياد» بمستشفى «أطفال المنصورة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أيام من تحقيق أمنيته بالحصول على تيشرت من محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، توفي الطفل زياد خالد، ١٢سنة، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وظهر الطفل زياد خلال العام الأخير في كافة مناسبات المستشفى بعد أن لقبه الدكتور أحمد الرفاعي، مدير المستشفى، بأنه أصغر مدير بالمستشفى، وكان يتحرك معه في المستشفى بالبالطو الأبيض، ويستقبل الشخصيات العامة ويطالب بدعم المستشفى ليتمكن من علاج الأطفال المرضى، خاصة أنه كان يتردد على المستشفى 3 أيام أسبوعيا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي ويقضي به فترات طويلة لتلقي العلاج.

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وناشد الطفل زياد خالد اللاعب محمد صلاح في مارس ٢٠١٨ لزيارتهم بالمستشفى وتفاعل اللاعب مع الدعوة وأجرى اتصالا به وبأطفال وحدة الغسيل الكلوي، ووعدهم بالزيارة وبتيشرتات تحمل توقيعه، وقام المستشفى برسم جرافيتي كبير لصلاح على مبنى العيادات الخارجية بطول 4 أدوار وزيلوها برسالة بالإنجليزى «We wait for you Salah» وأخرى بالعربى تقول «بنحبك يا صلاح تعالى زورنا».

وفي أول فبراير الجاري جدد الطفل زياد خالد دعوته للكابتن محمد صلاح وقال في رسالة متلفزة: «أنا بوجه الرسالة دي للكابتن محمد صلاح، إنت وعدتنا تجيب لنا تيشرتات وإنت لو جيت ومجبتش التيشرتات مش هآخد العلاج وعايزك تيجي تزور المستشفى علشان إنت وعدتني»، وأنهى رسالته قائلا: «كابتن محمد مستنيينك».

واستجاب بعدها «صلاح» للمناشدة، وأرسل عددا من التيشرتات التي تحمل رقمه إلى المستشفى، وقام زياد بفرحة كبيرة بتوزيعها على زملائه المرضى بنفسه وكانت آخر كلماته: «صلاح طالما وعدني بالزيارة، أكيد هيوفي بوعده».

ولكنه رحل قبل أن يتأكد من وفاء الكابتن صلاح بوعده لزيارة المستشفى، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله لغرفة العناية المركزة وتوفي بداخلها وسط حالة من الحزن بين الأطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين بالمستشفى لرحيله المفاجئ.

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره

وفاة الطفل زياد خالد بمستشفي أطفال المنصوره