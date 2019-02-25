شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي ووزير الإسكان يتفقان على توفير 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بالشيخ خليفة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة السويس، مدينة الشيخ خليفة، الواقعة على طريق السويس/ العين السخنة، بالقرب من حى عتاقة، وتضم 84 عمارة بعدد وحدات سكنية يصل إلى 2016 وحدة، ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، والتي تعانى من مشكلة وجود مياه جوفية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الحلول المقترحة للتعامل مع هذه المشكلة والدراسات التي تم إعدادها لتنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وتم الاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير مبلغ 14 مليون جنيه، من صندوق الاسكان الاجتماعى، لحل مشكلة المياه الجوفية بالمشروع، طبقا للدراسة التي قدمها استشارى المشروع.