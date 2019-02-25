شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري: كل يوم يحدث تغييرا للأفضل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي عقب انتهاء فعاليات القمة العربية الاوروبية بشرم الشيخ يعتبره مسك الختام لسلسلة اللقاءات التي عقدها على هامش القمة، مشددا على أن القمة كانت جيدة للغاية، كما أن اللقاءات الأجنبية التي أجريت على هامشها كانت مفيدة وفرصة المصارحة، متمنيا استمرار تنظيم القمة .

وأضاف «الحريرى» في تصريحاته للإعلاميين على هامش فعاليات القمة أن كل اللقاءات التي عقدها مع الجانب الأوروبي شهدت تأكيدا على دعم لبنان وتقديم كل المساعدة له، مشددا على أن هناك توافقا على الحكومة اللبنانية التي تضم كل الاحزاب خاصة أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات كبيرة يجب أن تقوم بها الأحزاب وتلتزم بها، مشيرا إلى أن هناك تحديا سيتم مواجهته في لبنان ولكن هذا من أجل المواطن اللبناني.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن مكافحة الإرهاب ضرورة، حيث أن أساس أي بناء اقتصادى يقوم على الاستقرار والأمن والإرهاب يضرب العنصرين، كما أن الإرهابيين هم من يخربون البلاد والأوطان، مشددا على أن مكافحة الإرهاب تتم عبر عدة مجالات أمنيا وسياسيا كما يجب أن نطور أنفسنا وتحسن الاقتصاد من أجل المواطن العربي.

وأوضح الحريري أن هذا الأمر هو ما يركز عليه الرئيس السيسي فما نراه في مصر حاليا أفضل مما كان قبل وكل يوم يحدث تغييرا للأفضل في مصر، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين مصر ولبنان في عدة مجالات وهناك توافق في الموضوعات بين البلدين.