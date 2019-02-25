شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الليتواني على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم بنظيره الليتواني «ليناس لينكوفيتشيوس»، على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، كما قاما بالتوقيع على اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، وذلك في إطار مساعي تعزيز العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الليتواني قد قام بزيارة ثنائية إلى مصر في شهر يناير الماضي لبحث أفاق تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا، فضلاً عن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.