شكرا لقرائتكم خبر عن «قافلين باب الطوارئ ليه؟».. رئيس الوزراء يعنّف مسؤولي مستشفى السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عنَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مسؤولي مستشفى السويس العام، خلال زيارته للمحافظة صباح اليوم، فعندما ذهبَ إلى المستشفى، وجد باب الطوارئ مغلقًا، فتساءل: «قافلين باب الطوارئ ليه؟ مش المفروض انكم طوارئ 24 ساعة؟».

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تفقد «مدبولي» خلال زيارته، مبنى كلية طب جامعة السويس، الذي يتكوّن من دور أرضي و4 أدوار متكررة على إجمالي مسطح يصل إلى 33 ألف م2، يتضمن العديد من قاعات المحاضرات والفصول الدراسية، بالإضافة إلى المعامل والمكتبات التخصصية والإلكترونية، والمكاتب الإدارية.

وأكد مسئولو الجامعة أن افتتاح كلية الطب هو حلم المحافظة، والسوايسة، وقد بدأت الدراسة هذا العام بصورة مؤقتة في مبنى كلية الهندسة، لـ 69 طالبا بالدفعة الأولى، ونأمل استكمال المبنى الجديد للكلية.

وكلّف «مدبولي» بسرعة توفير 50 مليونا لاستكمال مبنى الكلية، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزيري التخطيط والتعليم العالي، وكل منهما سيوفر 25 مليون جنيه، مطالبا الجهة المنفذة بتكثيف العمل بالموقع؛ لسرعة تحقيق حلم «السوايسة» بافتتاح كلية الطب، وتخريج كوادر طبية من أبناء المحافظة، لسد العجز، قائلا: «مش عاوزين الدنيا تقف، وأطباء المحافظة معظمهم من خارجها، وعاوزين أطباء من أبنائها».