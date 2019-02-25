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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بمرافقة عدد من المسؤولين عن مشروع تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة.
وشملت جولة الوزير تفقد موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسي، والمكتبة، والكليات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، والملاعب وغيرها من مرافق الجامعة.
وأشاد الوزير خلال الجولة بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا لأفضل المواصفات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا تكرار زيارته للجامعة خلال الفترة المقبلة لمتابعة معدلات التنفيذ.
وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ منشآت الجامعة، والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقع الجامعة بشرم الشيخ كليات (الألسـن واللغات، والسياحة والفنادق، وقسم هندسة العمارة) بالإضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.
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