شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: «قمة شرم الشيخ» أعادت مصر لمكانتها الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الغد، إن القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 38 دولة (22 أوربية و16 عربية) في 24 ،25 فبراير الجاري، قمة تاريخية، مؤكدًا أنها «أعادت مصر إلى مكانتها الدولية وثقلها الإقليمي».

وأضاف «موسى» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «القمة استثمار لمجهود دبلوماسي ضخم قام به الرئيس لمعظم العواصم الأوربية والعربية طوال قرابة ٥ سنوات»، مشيرًا إلى أن «القمة تمثل انتصارًا دبلوماسيا كبيراً للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي نجح بامتياز منذ توليه في خلق علاقات متميزة مع أوروبا ومع مختلف محيط مصر العربي والأفريقي من خلال رحلاته المكوكية الخارجية المكثفة، والتي أثمرت العديد من الاتفاقيات والصفقات الاقتصادية».

وتابع: «القمة ناقشت ملفات مهمة وخطيرة مثل القضية الفلسطينية، والإرهاب، واللاجئين، والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، والاستثمار والأمن الإقليمى المشترك»، مشيرًا إلى أن «القمة تعتبر أول حوار استراتيجى رفيع المستوى بين القادة العرب والأوروبيين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، لاسيما في ضوء تأكيد أهمية الحوار بين المنطقتين العربية والأوروبية».