«العدل» تفتتح تطوير مكتبي توثيق بنها ونادي قضاة الفيوم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتحت وزارة العدل، الإثنين، أعمال تطوير مكتبي توثيق «بندر» و«مركز بنها»، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. Advertisements شملت أعمال التطوير قيام هيئة صندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري بتزويد المكاتب بالتجهيزات الإنشائية والأثاث اللازم. وتضمنت أعمال التطوير، ميكنة كافة إجراءات العمل بالمكتبين وتزويدهما بنظامي البصمة الإلكترونية والنداء الآلي، ويعتبر كلا المكتبين من مكاتب توثيق الجيل الثاني الذي يتميز بالعمل بنظام الشباك الواحد، وهو ما يوفر دورة العمل اليومية وييسر على المواطنين. كما قامت الوزارة بافتتاح أعمال تطوير مكتب توثيق نادي قضاة الفيوم على نفس النسق. افتتحت وزارة العدل مكاتب توثيق بنها ونادي قضاة الفيوم افتتحت وزارة العدل مكاتب توثيق بنها ونادي قضاة الفيوم افتتحت وزارة العدل مكاتب توثيق بنها ونادي قضاة الفيوم افتتحت وزارة العدل مكاتب توثيق بنها ونادي قضاة الفيوم

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