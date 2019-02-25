فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم ترشيح زوجة لصديق مع العلم بسابق خطيئتها وتوبتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم ترشيح زوجة لشخص آخر مع العلم بأنها أخطأت ثم تابت، جاء فى نصه: (هل ترشيح زوجة لصديقى مع علمى بسابق خطيئتها مع شخص آخر ولكنها تابت، هل هذا فيه إثم؟). Advertisements وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: ( لا إثم فى ذلك.. من تاب تاب الله عليه، والستر فى هذه الحالة واجب).

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