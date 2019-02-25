خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر للرئيس السيسي بعد مغادرته مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته مصر، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل. Advertisements كان الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى خادم الحرمين الشريفين على هامش القمة العربية الأوروبية، وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً لشخص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، وللأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين.

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