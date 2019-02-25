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مصر وليتوانيا توقعان اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره الليتواني "ليناس لينكوفيتشيوس"، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ.

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وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيران تناولا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، كما قاما بالتوقيع على اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، وذلك في إطار مساعي تعزيز العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.

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وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الليتواني قد قام بزيارة ثنائية إلى مصر في شهر يناير الماضي لبحث أفاق تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا، فضلاً عن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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