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وفاة الطفل زياد بعد تحقيق محمد صلاح أمنيته بإهدائه تي شيرت يحمل توقيعه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الطفل زياد خالد، اليوم الاثنين، داخل مستشفى الأطفال الجامعى، بعد تدهور حالته الصحية.

 

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وكان اللاعب الدولى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ، حقق أمنية زياد خالد قبل وفاته، وأرسل تى شيرتات لأطفال المستشفي، بعدما أرسله له الطفل طلبا بأنه يتمنى أن يرتدى تيشرت محمد صلاح وأن يقوم صلاح بزيارة الأطفال داخل المستشفي، ومساندتهم فى العلاج.

 

يذكر بأن الطفل زياد كان يعانى من فشل كلوى، ويجرى عملية غسيل كلوى داخل المستشفى، وكان استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، الطفل أثناء زيارته لجامعة المنصورة، وحمله أثناء كلمته، كما قام الفنان محمد صبحي بزيارة الطفل أثناء زيارته الأخيرة لجامعة المنصورة.

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