لا بد من التنفيذ.. أول تعليق لـ"عبدالعال" على أزمة الزمالك والأوليمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي؛ بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة.

ووجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي: "القانون واضح ولابد من تنفيذه والمجلس قدم تفسيرًا لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة باعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية".

وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان في أن الجهة الإدارية المختصة باعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب، وأن دور اللجنة الأوليمبية بالقانون فني ولا يخرج عن ذلك، مؤكدا أن الأندية الشعبية في مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلون على تنظيم بطولة أفريقية ولابد من لم شمل الجميع".

وعقب على حديثه رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال: "القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم"، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد أنه لا يختلف إطلاقا على تطبيق القانون، وحرصه على مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية، مؤكدا أن الوزارة عملت على إقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجأ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأوليمبية بأنها باطلة، ومن ثم رأى استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا أنه تصرف حرصا على مصلحة النادي.

وأكد الوزير، أنه بعد ذلك جرى التواصل مع الجهات المختصة، بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة، الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف، ومن يكون صاحب الاختصاص في اعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزاة ستعمل على تنفيذه.

وغضب رئيس المجلس من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون، مؤكدا أن القانون الصادر من مجلس النواب له تفسير واحد ولا يمكن لأي جهة أن تفسره لأغراض خاصة، "لن أقبل أن يكون قرار مجلس النواب محلًا لأخذ وعطاء البعض لأغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه".

وأتاح عبدالعال، الفرصة لمقدم طلب الإحاطة إيهاب الخولي للتعقيب، والذي أكد أن رئيس البرلمان أوضح الأمر بصورة واضحة، ولا يجوز الالتفاف على ذلك، قائلا: "تفسير البرلمان للقانون وصل للوزير ولابد من تطبيقه واعتماد الجمعية العمومية للزمالك".

كما أتاح عبدالعال، التعقيب للمستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بعد أن ذكر اسمه النائب إيهاب الخولي، وقال منصور، إن القانون والدستور واضح وعلى وزير الشباب أن ينفذه، مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خاطتبته في جمعية أخرى بأنها المختصة بالنظر نحو اعتماد الجمعيات العمومية إلا أننا نتفاجأ برؤى مغايرة من اللجنة الأوليمبية"، قائلا: "ميصحش مجلس النواب يقول كلمته والوزير يروح يودي الموضوع الفتوى والتشريع، دي إهانه للمجلس ولابد من تطبيق القانون".

من ناحيته قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موجها حديثه للوزير: "أعتقد من أشار عليك بإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية بالفتوى والتشريع عليه أن يراجع المبادئ الأولية للقانون الإداري، والمادة 123 من قانون العقوبات، نصت على مخالفات عدم تنفيذ الأحكام واللوائح والقرارات، أنا لا أضعك موضع عدم تنفيذ القانون وبالتالي الأمور واضحة وضوح الشمس، وتنفيذ الأحكام والقرارات ضرورة، ومخالفاتها جريمة إدارية و نربأ بأنفسنا أن نضعك كوزير فيها، ولا يمكن أن يصدر تفسير من مجلس النواب وترسله لمجلس الدولة، إحنا نروح بقى ولابد من تنفيذ القانون، نحن نطلب تنفيذ القانون، ودي نقطة على السطر".

وطلب وزير الشباب، إتاحة الفرصة للمستشار القانوني للتعقيب، ليقول: "لن أدخل في جدل قانوني مفيش جدل نحن قدمنا التفسير ولابد من التنفيذ".