أخبار مصر | يونيو المقبل.. القاهرة تستضيف الملتقى العربي الأفريقي الأول لسلامة الغذاء والدواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونيو المقبل.. القاهرة تستضيف الملتقى العربي الأفريقي الأول لسلامة الغذاء والدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي صبحي الحفناوى، مقرر المشروع القومي للغذاء الأمن لكل المصريين، تحت شعار صحتك في غذائك، عن الإعداد لتنظيم أكبر ملتقى عربي أفريقي لسلامة الغداء والدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة في شهر يونية 2019 تحت شعار ( الغذاء الصحي حق لكل الشعوب) وتحت رعاية الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك بجمهورية مصرية العربية وذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع مجموعة كبيرة مع المنظمات الدولية والعربية والافريقية وأيضا مجموعة من الشركات العاملة في مجال تصنيع الغذاء والدواء.

وأضاف الإعلامي صبحي الحفناوي بأن المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأغذية العالمية الفاو أعلنت منذ أيام عن تنظيم مؤتمر لسلامة الغداء في جينيف بسويسرا يومي 23 و24 أبريل القادم وسوف تشارك فيه مصر بوفد عالي المستوى لمناقشة السبل الأمنة لتوفير الغذاء الصحي والدواء السليم لشعوب العالم بشكل عام والشعوب العربية والأفريقية بشكل خاص.

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وأكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين عام المشروع القومي للغذاء الأمن لكل المصريين بأن ملف الغذاء الصحي والدواء السليم أصبح محور اهتمام كافة الأجهرة الحكومية استجابة لدعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الغذاء الصحي للشعب المصري.

وأضاف إسماعيل بأنه انطلاقا من المشروع القومي للغذاء الأمن وتنفيذا لتوصيات المؤتمر الأول للغذاء الصحي الذي عقد بالقاهرة في يناير الماضي جاءت فكرة تنظيم الملتقى العربي الأفريقي الأول لسلامة الغذاء والدواء وذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وضمن خطة التنمية المستدامة المشتركة بين مصر والدول العربية والأفريقية خلال عام 2019.

ويأتي ذلك بعد تولي مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي فرصة جيدة وطيبة للقارة، خاصة وأن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة وقوية لتنمية أفريقيا وبعد أن أعلن الرئيس السيسي أنه سيسعى جاهدا لإسعاد أفريقيا وزيادة التبادل التجاري خاصة في مجال الغذاء الصحي والدواء السليم.