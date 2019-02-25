أخبار مصر | باحث: "القصر" تعد واحدة من أقدم المدن الأثرية الباقية في مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: "القصر" تعد واحدة من أقدم المدن الأثرية الباقية في مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد جبريل، الباحث المتخصص في تاريخ الصحراء البيضاء، ومدير مركز زوار محمية الصحراء البيضاء، أن مدينة القصر تعد واحدة من أقدم المدن الأثرية الباقية في مصر.

وأضاف جبريل، في تصريحات له، أن البلدة تقع شمال واحة "الداخلة" في قلب الصحراء المصرية، وهي واحدة من أقدم المدن الأثرية القديمة وكانت نقطة التقاء لطرق المواصلات القديمة، كما كانت الطريق الرئيسي للقوافل التجارية والحجاج القادمين من المغرب العربي الذين يسلكون طريق الصحراء للوصول إلى الأراضي الحجازية.

وأشار إلى أن نشأة مدينة القصر يرجع إلى ما قبل الفتح الإسلامي لمصر، وكانت أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات عام 50 هجرية، وأصل تسميتها بالقصر هو وجود قصر حاكم الواحات فيها؛ حيث كانت هي عاصمة الواحات وتعود إلى العصر الأيوبي.

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وتعتبر مدينة القصر واحدة من أهم الآثار الإسلامية؛ حيث تمثل النموذج الوحيد الباقي للمدن الإسلامية والعمارة المدنية في العصر العثماني، كما تتميز المدينة باحتفاظها بعدد كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية التي تمثل مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ هذه المدينة الهامة.

من أبرز الآثار الإسلامية القديمة بمدينة القصر، بقايا مسجد من القرن الأول الهجري، وبها مئذنة خشبية مكونة من ثلاثة طوابق بارتفاع 21 مترًا، كما توجد أعتاب خشبية منقوش عليها آيات قرآنية، بالإضافة إلى مدرسة ترجع إلى العصور الإسلامية الأولى، وجامع الشيخ نصر الدين الذي يعتبر من أقدم الجوامع الباقية على حالتها في مصر .

جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي في الإدارة العامة لمنافذ الآثار إلى محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات اعرف بلدك لزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية في مصر.