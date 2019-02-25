أخبار مصر | المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم برنامجًا للتوعية بمدارس أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم برنامجًا للتوعية بمدارس أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، برنامجًا للتوعية ومن شأنه تعزيز التعرف علي مبادئ وقيم حقوق الإنسان في برامج التربية للأطفال وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة.

يذكر أن هذا البرنامج للتوعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان ينفذه المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار محور التربية علي حقوق الإنسان.

وقدم مدربي المجلس بمشاركة تلاميذ المدرسة مجموعة من الأنشطة التربوية المصممة للتأكيد علي قيم حقوق الإنسان والتي تمكن أطفال تلك المدرسة من دمج قيم حقوق الإنسان مثل الاحترام وقبول التنوع في حياتهم اليومية.

ويذكر أن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان صرح اليوم بأنه في إطار خطة عمل المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبالتعاون والتنسيق بمحافظة أسيوط، فقد تم اليوم إفتتاح الفرع الجديد للمجلس والذي يأتي تتويجًا مثمرًا لبرنامج أسابيع نشر ثقافة حقوق الإنسان في المحافظات وبما يتفق مع خطة عمل المجلس في التواجد والإنتشار في كافة محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي يصب في خانة حقوق المواطنين.

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ويذكر أن بعد الملتقى التي تم في أسيوط قبل أيام فى اطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، تم أفتتاح فرع لمجلس حقوق الإنسان بأسيوط.

وشارك فى أنشطة وفاعليات الملتقى رؤساء ومسئولى الجهات التنفيذية بمحافظة اسيوط وجامعة اسيوط و46 من ممثلى الجمعية بمحافظات الوجه القبلى ( بنى سويف - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - الاقصر- اسوان - نصر النوبة )، وبحضور عدد من الصحفيين ووسائل الاعلام المحلية.

وناقش المشاركون فى أعمال الملتقى دور ومسئولية القطاعات الحكومية وغير الحكومية فى دعم التنمية فى المجتمع المحلى وسبل واليات التعاون والتنسيق من اجل توحيد الجهود المجتمعية والاستفادة منها فى التوصل الى حلول واقعية للمشكلات والقضايا المجتمعية، واهم التعديلات التى تم التوصل اليها خلال الحوارات المجتمعية التى نظمها المجلس ووزارة التضامن والجهات المعنية، وتفاعل الحكومة مع التوصيات التى وافقت مصرعلى قبولهافى المراجعةالدوريةالشاملةعام 2014.

وتضمن الملتقى جلسات عامة حول دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية وتعديلات قانون العمل الأهلي "رقم 70 لسنة 2017، ورشة عمل متخصصة حول المراجعة الدورية الشاملة UPR لمناقشة التقدم المحرزفى توصيات المراجعةالدوريةالشاملة والتى شارك فيهاممثلى الجمعيات الاهليةالمعنيةبحقوق الإنسان والمرأة"

وأكد المجلس القومي لحقوق لإنسان علي أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.