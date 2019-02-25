أخبار مصر | "الصحة": سنتعاقد مع 700 طبيب برواتب تصل لـ 8500 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": سنتعاقد مع 700 طبيب برواتب تصل لـ 8500 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطتها لتطوير الوحدات الصحية وتحسين الخدمة فيها على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب إحاطة من النائبة إيناس عبدالحليم بشأن "تدني خدمات الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية".

وقالت سعاد عبد المجيد، رئيسة قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إن هناك خطة لتشغيل الوحدات الصحية المغلقة في مختلف المحافظات لعدم وجود أطباء، موضحة أنه سيتم التعاقد مع 700 طبيب، بينهم أطباء بلغوا سن المعاش، وسيتم منح الطبيب المتعاقد راتبا قيمته 6500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، يحصل عليه الطبيب إذا حقق مؤشرات جيدة في ملف تنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أن الخطة تشمل 11 محافظة، سيكون فيها تعاقدات مع الأطباء، و18 محافظة ستدخل في الخطة الاستثمارية للوزارة.

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وعن المساكن المخصصة للأطباء، قالت إن الوزارة تعمل على تطويرها مع تحسين أجورهم، مشيرة إلى أن المحافظات التي سيطبق فيها التأمين الصحي الشامل سترتفع فيها مرتبات وحوافز الأطباء.

في المقابل، علقت إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الشؤون الصحية، قائلة: "مش عايزين مجرد كلام.. هناك وحدات صحية مغلقة في محافظات كثيرة، وأصبحت (خرابات)".

وأضافت "عبد الحليم" أنه "في محافظة الدقهلية وحدها هناك نحو 80 أو 90 وحدة صحية مغلقة، ونريد التعرف على استراتيجية الوزارة لتطوير الوحدات الصحية وتحسين الخدمة فيها ورفع مستوى الأطباء العاملين بها".