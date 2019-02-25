أخبار مصر | ماذا قال "صبحي" عن أزمات "الشباب والرياضة" بالبرلمان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال "صبحي" عن أزمات "الشباب والرياضة" بالبرلمان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، إن الوزارة تهتم بالتعامل مع ملف مراكز الشباب، وتم الانتهاء من تجهيز 3222 ملعبا رياضيا نجيلة صناعية بتكلفة ملياري جنيه على سبع مراحل، كما تم الانتهاء من 250 مركز شباب اعتبارا من 17 2018، وجار الانتهاء من 200 مركز شباب أخرى.

وأضاف الوزير، أنه ورد للوزارة 5 آلاف و202 طلب من النواب على مستوى الجمهورية خاصة بإنشاء مراكز شباب وأندية رياضية ودعم مالى وإمداد مراكز الشباب بالأجهزة الرياضية وأفواج الرحلات، منوها إلى أن نسبة الاستجابة للطلبات من قبل الوزارة كانت بنسبة 65 % بواقع 3322 طلبا من أصل خمسة آلاف و202 طلب من أعضاء مجلس النواب، مُشيرًا إلى أن باقي طلبات النواب والتى تمثل نسبة 35% من إجمالى الطلبات جاري الرد عليها، لافتا إلى أن بعض مراكز الشباب لم يتم استكمال الإنشاءات بها وحدد موعد نهائي في 31 مارس يضاف اليها شهر احتياطيا للانتهاء من المشروعات المفتوحة بمراكز الشباب التى يجري العمل بها.

وأكد أنه قبل تاريخ 30 يونيو 2019 سيتم الانتهاء من المشروعات المفتوحة بمراكز الشباب، مشيرا إلى أن مراكز الشباب لها دور مجتمعي وثقافي، وشكا من نقص الإمكانات المادية لدى الوزارة وأنها لا تستطيع شراء أراضي ولكنها تسعي لتطوير مراكز الشباب، وقال: إن الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات بمراكز الشباب لا تتبع الوزارة إلا في الجانب الفني فقط، مُشيرًا إلى أنه في إطار خطة وزارة الشباب 2018 2019 تم عمل بروتوكول مع جهاز سيادي من أجل تطوير أكثر من عشرين استاد رياضي بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن عواصم المحافظات يوجد بها استاد رياضي، وأكد أن الوزارة تهتم بدعم الألعاب الفردية من خلال مديريات الشباب بالمحافظات، وقال: إننا نعمل في إطار المشروع القومي للناشئين وصناعة البطل الأولمبي وانتقاء الشباب المناسبين لذلك، منوها إلى أن مصر تقود العالم في لعبة الاسكواش ونعمل على استمرار ذلك ولدينا مشروع قومي لرياضات السلاح والكارتيه والتايكوندو في إطار تطوير الألعاب الفردية.

وبشأن مساحات مراكز الشباب واشتراطات الـ 1500متر، للموافقة علي بناء مراكز الشباب، قال الوزير: "سنتغلب علي هذه الإشكالية وسيتم تعديل القرار الخاص بذلك خاصة أن مركز الشباب ليس للرياضة فقط، وأنما هو مركز خدمة مجتمع ومن ثم سيتم التساهل فى هذا الأمر"، مؤكدا أن القانون الخاص بها لا يعطي لهم حق شراء الأراضي وأنما بعد توفير الأرض تتم الموافقات.

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وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.

