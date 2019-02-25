أخبار مصر | رئيس الوزراء ينتقد نقص الأطباء في مستشفى السويس العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء ينتقد نقص الأطباء في مستشفى السويس العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، نقص الأطباء بقسم الطوارىء بمستشفى السويس العام، وطالب بزيادة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفي.

جاء ذلك خلال زيارته للمستشفي اليوم الاثنين، وقال: "الطوارئ من الأقسام الخطيرة، وهي مسألة حياة أو موت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون بها نقص".

وقال مدير مستشفى السويس العام، الدكتور يوسف هيف، إن عدد الأطباء بالمستشفي ٥٠ طبيبًا، وهناك نقص في أعداد النواب، مشيرا إلى أن من يحضر من الأطباء يوميًا للمستشفى ٢٥ طبيبًا فقط.

وقال رئيس الوزراء، إن عدد الأطباء الذين يحضرون قليل، ويجب زيادته؛ تلبيةً لاحتياجات المرضى.

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واستمع رئيس الوزراء إلى شرح للخدمات التي تقدم بمركز الأشعة التشخيصية وتفتيت حصوات الكلى، الذي تم إنشاؤه عام ٢٠٠٣، ويضم أجهزة: "السونار" و"الدبلر الملون" "والإيكو المقطعية" و"الرنين المغناطيسي" وكذلك الأشعة العادية و"الماموجرام" وجهاز تفتيت الحصوات.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مبنى الطوارئ – جناحي العمليات والإقامة-، الذي يقام على مساحة تسعمائة متر مربع،وبتكلفة تقدر بنحو 47.5 مليون جنيه، ويضم غرفا للعمليات، والعزل والتحضير والإفاقة، والعناية المركزية، إلى جانب غرف المرضي، وذلك بإجمالي عدد 34 سريرا – كان قد أجرى به نحو 50 ألف عملية خلال العام الماضي "2018".

واستمع رئيس الوزراء – خلال تفقده للمستشفى – إلى شرح كامل عن أعمال التطوير، وكلف بسرعة الانتهاء منها، نظرا لدخول محافظة السويس ضمن منظومة التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، مكلفا بأن تتم الأعمال على أعلى مستوى.

