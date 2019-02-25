أخبار مصر | "منصور" عضوا بالمجلس الرئاسي لحزب "مصر الثورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منصور" عضوا بالمجلس الرئاسي لحزب "مصر الثورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين اللواء محمود منصور، مؤسس جهاز المخابرات القطري والخبير الأمني، عضوا بالمجلس الرئاسي للحزب.

وجاء ذلك بحضور إيهاب يونس، نائب رئيس الحزب، ورضوى العوضي، مساعد رئيس الحزب، وسارة العمارتي، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، والمستشار عبد الفتاح نصار عضو المكتب التنفيذي للحزب.

جدير بالذكر أن اللواء محمود منصور، قضى أكثر من 8 سنوات يعمل داخل أروقة جهاز المخابرات العامة القطرية، بتكليف من اللواء عمر سليمان، ضمن وفد مصري ساهم فى تأسيس الجهاز بعدما كان مجرد دائرة حكومية، وتولى مسئولية تدريب المنتسبين للمخابرات القطرية، ومتابعة أعمال أفراده؛ ما أهّله لمعرفة كواليس الشارع القطري، وجزء من منطقة الخليج العربي.