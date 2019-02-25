أخبار مصر | رئيس الوزراء و"الجزار" يتفقان على توفير 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بمدينة الشيخ خليفة بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء و"الجزار" يتفقان على توفير 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بمدينة الشيخ خليفة بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة السويس، مدينة الشيخ خليفة، الواقعة على طريق السويس/ العين السخنة، بالقرب من حى عتاقة، وتضم 84 عمارة بعدد وحدات سكنية يصل إلى 2016 وحدة، ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، والتي تعانى من مشكلة وجود مياه جوفية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الحلول المقترحة للتعامل مع هذه المشكلة والدراسات التى تم إعدادها لتنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وتم الاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير مبلغ 14 مليون جنيه، من صندوق الاسكان الاجتماعى، لحل مشكلة المياه الجوفية بالمشروع، طبقا للدراسة التى قدمها استشارى المشروع.