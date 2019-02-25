مصر | مناظرة النيابة لجثتي شابي الشرابية: طعنات متفرقة بالجسد تسببت في الوفاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثتي شابي الشرابية: طعنات متفرقة بالجسد تسببت في الوفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي، رئيس النيابة في العثور على جثتي شابين مذبوحين داخل عقار سكني بالشرابية، وجود طعنات متفرقة بالجسد فضلا عن وجود بعثرة بالشقة محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليهم من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، ويوم الواقعة عثر الأهالي عليهما داخلها مذبوحين، فأبلغوا الشرطة، واستمعت النيابة لأقوال صاحب الشقة والذي كشف ان المجني عليهم لم يفتعلوا المشاكل مع احد وكانوا يبحثون عن لقمة عيش في القاهرة.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا في القاهرة للبحث عن فرصة عمل.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.