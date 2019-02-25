مصر | بدء الحملات الدورية لضبط الكلاب المخالفة بعد واقعة "طفل مدينتي" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الحملات الدورية لضبط الكلاب المخالفة بعد واقعة "طفل مدينتي" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة جهاز مدينتي، من ضبط 6 كلاب من أنواع بيتبول وروت وايلر وهاسكي وجيرمن شيبرد وجولدن أثناء تواجدها بدون أصحابها بالحدائق والطرق بمدينتي، بما يخالف التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة مما يعرض حياة الأطفال والسكان للخطر، تنفيذاً للإجراءات المعلنة أمس بشأن اقتناء الكلاب وفي إطار تسيير الخدمات الدورية التي بدأت اليوم.

وتم بالفعل تسليم هذه الكلاب لعددٍ من جمعيات الرفق بالحيوان.

وأهابت إدارة جهاز مدينتي السكان تنفيذ التعليمات والإجراءات المعلنة مع التأكيد على ضرورة وضع الكلاب في أقفاص حديدية بالحدائق الخاصة تجنباً لضبط أي مخالف منها.

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وكانت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قرار قطاع أمن المدينة بمصادرة الكلاب التي يخالف أصحابها القرار بقانون رقم 35 لسنة 1967، الذي يحدد شروط سير الكلاب في الحدائق والشوارع.

وقالت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي: "حرصا على توفير الحياة الآمنة والهادئة لكافة قاطني مدينتي وفي ضوء تزايد الشكاوى من ترك الكلاب في الحدائق دون سلسلة أو بصحبة أطفال لا يستطيعون السيطرة عليها وكذلك التنزه بالكلاب مما يسبب الذعر والازعاج لباقي السكان وفي ضوء الحادث الأليم الذي حدث يوم الجمعة الماضي للطفل محمد إيهاب سماحة، نذكركم بالبند الحادي والعشرين من اللائحة الداخلية للمدينة والذي تم التنبيه عليه مرارًا وتكرارًا، علمًا بأن القرار الوزاري بقانون رقم 35 لسنة 1967، وفقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 حدد شروط سير الكلاب في الحدائق والشوارع حيث نص على أن الكلاب لا بد أن تكون مقودة بزمام ومكممة وإلا جاز ضبطها وإعدامها وعليه نهيب بالسكان الالتزام باللائحة والشروط عاليه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" فيديو لكلاب شرسة تطارد الطفل محمد إيهاب سماحة، الذي كان في حالة ذعر، ونتيجة المطاردة أصابت الكلاب الطفل بعدد من الجروح الشديدة في وجهه وأنحاء جسده.