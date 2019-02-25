مصر | ضبط 15 قضية مخدرات و4 قطع سلاح ناري في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 15 قضية مخدرات و4 قطع سلاح ناري في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، في مجال البحث الجنائي عن ضبط 15 مخدرات واتجار، 6 سلاح ابيض، 4 سلاح ناري، 19 مستأنف، 2 مخالفة، 61 غرامات، 104 جزئي، 4 سايرة، 9 نوعات خطرة، 6 مسجل خطر، 45 جنائي، ضبط واحضار، 5 مراقب هارب، 13 جنح مرور، 3 فرد خرطوش، مراقب وهارب، وفي مجال المرافق تم ضبط 1200 كرسي – 15 ثلاجة – 10 تروسيكل – 15 عربة فول – 230 ترابيزة – 40 طقطوقة – 140 قلب شيشة – 75 استاند – 40 أسطوانة غاز- 75اوتاد وسلاسل – 80 اعلان بدون ترخيص، 35 تاندة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.