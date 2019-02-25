مصر | ضبط 15 قضية مخدرات و4 قطع سلاح ناري في بولاق الدكرور

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وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، في مجال البحث الجنائي عن ضبط 15 مخدرات واتجار، 6 سلاح ابيض، 4 سلاح ناري، 19 مستأنف، 2 مخالفة، 61 غرامات، 104 جزئي، 4 سايرة، 9 نوعات خطرة، 6 مسجل خطر، 45 جنائي، ضبط واحضار، 5 مراقب هارب، 13 جنح مرور، 3 فرد خرطوش، مراقب وهارب، وفي مجال المرافق تم ضبط 1200 كرسي – 15 ثلاجة – 10 تروسيكل – 15 عربة فول – 230 ترابيزة – 40 طقطوقة – 140 قلب شيشة – 75 استاند – 40 أسطوانة غاز- 75اوتاد وسلاسل – 80 اعلان بدون ترخيص، 35 تاندة.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
سقط فى قبضة ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، عناصر تشكيل عصابى ادارا وكرا لتزوير المحررات الرسمية ممن لديهم موانع قانونية بالقليوبية، فى واحدة من الضربات القوية ضد عصابات التزوير المستندات المرور بنطاق المحافظة.
كانت معلومات وردت لقطاع الامن العام تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة للمرور برئاسة اللواء هشام عامر مدير المباحث بالادارة، اكدتها التحريات، مفادها قيام تشكيل عصابى تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية.
وتم تشكيل فريق بحث من مباحث المرور وبرئاسة مفتشى قطاع الامن العام، وأسفرت الجهود عن تحديد أفراد التشكيل (محمد م ع حاصل على دبلوم ومحمود ع عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية).
و يقوم الأول بإصطناع تلك المحررات والمستندات ويقتصر دور الثانى فى ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى يتقاسمونه فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات داهمت مامورية قطاع الامن العام تنسقيًا مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما وعُثر بمسكن الأول على (36 بنطة خاصة بدمغ أرقام شاسيهات السيارات- 27 نموذج فحص فنى- 20 أمر إستلام لوحات معدنية خالية البيانات - 13 فاتورة بيع سيارة - 9 نماذج طلب تجديد سيارة- إيصال مكربن منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى - 5 بطاقات رقم قومى لأسماء مختلفة-4 نماذج رخص تسيير مؤمنة خالية البيانات - عقد بيع سيارة خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية - توكيل بيع سيارة خالى البيانات - نموذج ترخيص سيارة موجه للمرور المركزى - شهادة إتمام مرحلة دراسية ممهور بخاتم شعار الجمهورية - نموذج رخصة قيادة مؤمن خالى البيانات).
بمواجهتهما إعترفا، بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.