مصر | النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص بلاغ يتهم علاء الأسواني بالإساءة للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص بلاغ يتهم علاء الأسواني بالإساءة للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والذي قيد تحت رقم 2697 لسنة 2019 عرائض النائب العام، والذي يتهم فيه الكاتب علاء الأسواني بنشر أخبار كاذبة والتهكم والسخرية من قيادات الدولة من خلال تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك - وتويتر ) .

ونص محمود فى بلاغه أن الأسواني دأب فى الفترة الاخيرة على نشر اخبار كاذبة وغير حقيقية عبر صفحته الرسمية الهدف منها تكدير الامن والسلم الاجتماعيين وإشاعة روح الاحباط بين المواطنين ، مضيفا ان الاسوانى دائم التهكم والسخرية من قيادات الدولة وهو ما يخل من هيبتها ومكانة الدولة ومؤسساتها .

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ونص محمود فى بلاغه ان الاسوانى وفور تنفيذ احكام الاعدام على مجموعة من المتهمين بقضية إغتيال النائب العام السابق هشام بركات، انتقد الاحكام الصادرة ضدهم ووصف المحكمة التى اصدرت الاحكام بفقدانها للشرعية وان الاحكام باطلة وهو الامر الذى يعد تدخلا فى اعمال القضاء وفى الاحكام الصادرة ومساس باستقلالية القضاء والذى يؤدى الى الاخلال من هيبة القضاء المصرى .

واضاف محمود ان تلك التصريحات المدونة على الصفحة الرسمية الخاصة بالاسوانى تأتى فى اطار الهجمة الشرسة التى تشنها جماعة الاخوان وجهات خارجية معادية للدولة المصرية وهو الامر الذي يعد معه الاسوانى مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان لتحقيق اغراضها الاجرامية .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار ضد علاء الاسوانى لارتكابه جرائم التدخل فى احكام القضاء والتشهير بها والتهكم على قيادات الدولة ، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه اليه فى البلاغ ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .