مصر | القبض على خادمة أفريقية لسرقتها مشغولات ذهبية من سيدة بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على خادمة أفريقية لسرقتها مشغولات ذهبية من سيدة بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط سيدة افريقية الجنسية سرقة مشغولات ذهبية من مسكن سيدة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا "منار.ع" 31 سنة ومقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة بدلاية تحوى جنيه دهب) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "جواهر.ع.ع" تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية" 22 سنة تعمل طرف المُبلغة ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " ، وبإرشادها تم ضبط المسروقات المستولى عليها.