مصر | القبض على المتهمين بإصابة سائق توك توك أثناء سرقته بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على المتهمين بإصابة سائق توك توك أثناء سرقته بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مرتكبي واقعة سرقة مركبة توك توك كرهاً عن قائدها والتعدي عليه بسلاح أبيض وإصابته بالبساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "سيدة.ع.ع" 31 سنة ربة منزل و "سعيد.ش.ش" 16 سنة سائق مركبة توك توك ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام (مصاب بكدمات بالوجه وسحجه بالقدم اليسرى)و قال بأنه اثناء سير الثانى بدراجة نارية " توك توك" ملك المبلغة الأولى بدائرة القسم إستوقفه شخصان " أدلي بأوصافهما التقريبية " ، وطلبا توصيلهما لمنطقة صقر قريش بدائرة القسم ، وفور وصولهم و قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته وإستولوا منه على المركبة " التوك توك " قيادته كرهاً عنه وفرا هاربين و أسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة و هم "أحمد.م.م" 31 سنة عاطل و "إسلام.ط.س" 26 سنة عاطل و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع "ضاحى.س.ح" 27 سنةومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة

وضبط المتهم اثناء إستقلاله سيارة ميكروباص "مستأجرة " ، وبمواجهته أيد ما جاء باقوال المتهمان المضبوطان وأقر بإقتصار دوره على مراقبة الطريق أثناء إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته ، وأضافوا بتصرفهم بالبيع فى مركبة " التوك توك" المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة الشوبك/جيزة "جار تحديده وتقنين الإجراءات وضبطه " مقابل مبلغ مالى 10 ألاف جنيه ، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى 5000 جنيه من متحصلات الواقعة.