مصر | تجديد حبس عاطل للاتجاره في المواد المخدرة بحلوان 15 يوما

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه، بحيازة 30 قطعة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات الأولية عن اتجار المدعو "محمد السعيد محمد"، 36 سنة، عامل، ومقيم بالمساكن الاقتصادية، في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 قطعة من الحشيش، ومبلغ 785 جنيهًا.