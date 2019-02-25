مصر | تجديد حبس عاطل للاتجاره في المواد المخدرة بحلوان 15 يوما

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وكشفت التحقيقات الأولية عن اتجار المدعو "محمد السعيد محمد"، 36 سنة، عامل، ومقيم بالمساكن الاقتصادية، في المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 قطعة من الحشيش، ومبلغ 785 جنيهًا.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 468 لسنة 2019، وتباشر النيابة التحقيقات.
داخل مخزن بالقاهرة.. ضبط 100 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر
نجحت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر تهدد صحة المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو "إبراهيم.ب.أ" (21 سنة) صاحب مخزن مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على أكثر من 100 ألف قطعة مستلزمات طبية، من بينها (70000 سرنجة طبية، 10000 قطعه كانيولا) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكما تمكنت الأجهزة الأمنية عقب إجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة المختصة، من ضبط المدعو "محمد.ح.م" (36 سنة) حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم (أدوية مستوردة) تتضمن الإعلان عن ترويج أدوية مستوردة للبيع للجمهور.
وضُبط بحوزته (3 كراتين تحوى 55 صنف أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد، مبلغ مالى قدره 29800 جنيه) وذلك حال تواجده بالشقة محل سكنه.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأدوية بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.