مصر | الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد لمخزن تابع لمدينة الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد لمخزن تابع لمدينة الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد، لمنع اندلاع النيران مرة أخرى، بمخزن إشغالات تابع لمدينة الشيخ زايد.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب في مخزن إشغالات تابع لمدينة الشيخ زايد، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية، وصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق بمخزن اشغالات تابع لمدينة الشيخ زايد، على مساحة 10 ألاف فدان، والحريق على مساحة 140 مترا، وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد النيران، والسيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض المضبوطات داخل المخزن، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"بائع فاكهة وعمره 10 سنوات".. تفاصيل مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بالعياط



أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الشخص الذي لقى مصرعه، دهسا أسفل جرار زراعي، طفل وعمره 10 سنوات، وأنه حال سيرة بعربة الفاكهة، حدث عطل بها، وأثناء تصليحه، تصادف قدوم جرار زراعي، اصطدم به، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

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كان لقى بائع فاكهة مصرعه، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي، بقرية العطف، دائرة مركز شرطة العياط، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لرئيس مباحث مركز شرطة العياط من الأهالي، مفاده مصرع شخص، إثر اصطدامه بجرار زراعي بقرية العطف، دائرة المركز.

وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن حال سير بائع فاكهه بالطريق، حدث عطل بالعربة الخاصة بالفاكهة، وأثناء ذلك تصادف مرور جرار زراعي، اصطدم به، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض على سائق الجرار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، دون قصد، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.