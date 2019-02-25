الأوقاف تمنح الأوائل بدورات الهيئة مكافاة مالية وشهادة تقدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الأوائل فى الدورات التى عقدتها وزارة الأوقاف مع هيئة الأوقاف المصرية فى مجال الحسابات والمخازن. من جانبه قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، منح شهادة تقدير باجتياز الدورة للعشرة الأوائل على مستوى كل دورة، وسيتم تكريمهم بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر فى حضور قيادات الوزارة والهيئة يوم الخميس الموافق 28/2/2019م وهم:- 1. هدى غانم ثابت أحمد الديوان العام

2. أحمد محمد أحمد محمد الغزولي الديوان العام

3. أحمد أحمد علي عثمان

الديوان العام

4. سلمى محمد عبد الوهاب أحمد الديوان العام

5. سارة محمود عبد الحليم حسين الديوان العام

6. محمد حلمي محمد حامد

الديوان العام

7. أميرة عبد الكريم عبد الرؤوف

الديوان العام

8. وليد الهامي حسن محمد Advertisements الديوان العام 9. دعاء عبد الرحمن محمد بشير

الديوان العام 10. محمد عمر إبراهيم عمر

الديوان العام 11. مروة محمود عبد الرحمن جاد الرب

الديوان العام 12. دينا حسين سيد أحمد طلبة

الديوان العام 13. أسماء مصطفى كامل محمد

الإسكندرية 14. حسام عادل نجدي عبد العال

أسيوط 15. محمود أشرف سيد عبد الهادي

بني سويف

16. رباب يسري أحمد قردش

بور سعيد

17.

محمد حسين صالح

التل الكبير

18.

رانيا عبد الله هاشم عبد الله

الجيزة

19.

فاطمة الزهراء راغب بدر العرابي

الدقهلية

20.

جمال الدين فكري عبد الله محمود

الشرقية

21.

غادة رشاد محمد أبو شادي

طنطا

22.

صديقة عبد الهادي إسماعيل غنيم

طنطا

23.

شريف محمود أحمد صبرة

طنطا

24.

عبد الرازق محمد فوزي سكران

كفر الشيخ

25.

أحمد سعادة أحمد حسن

كفر الشيخ

26.

محمد عبد الرؤوف عبد الشافي أبو المجد

المحلة الكبرى

27.

شعبان عبد العزيز سالم عبد الرحمن

المحلة الكبرى

28.

عادل محمود السيد محمد

المنوفية.

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