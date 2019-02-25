شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف: احتضان مصر للقمة العربية الأوروبية يؤكد مكانتها التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد الأزهر الشريف باحتضان مصر للقمة العربية الأوروبية الأولى، التى تعقد فعالياتها فى مدينة شرم الشيخ، بحضور عربى وأوروبى رفيع المستوى، وهو ما يبرهن مجددا على الدور التاريخى لمصر كجسر للتواصل والحوار بين الشعوب والحضارات عبر ضفتى المتوسط.

ولفت الأزهر الشريف إلى أن مبادرة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد هذه القمة، والسعي الدؤوب من أجل نجاحها والإعداد الجيد لملفاتها، يعكس الإيمان المصري العميق بقيم الحوار والتسامح والعيش المشترك، وبأهمية تضافر جهود كل القوى الفاعلة والخيرة في العالم من أجل سلام البشرية واستقرارها.

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ونوه الأزهر الشريف بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح القمة من تأكيد على القواسم والقيم المشتركة التي تجمع بين العرب والأوروبيين، وضرورة العمل الجاد من أجل الوصول لرؤية مشتركة لمواجهة الأخطار التى يصعب التغلب عليها بجهود فردية أو محلية.

وأكد الأزهر الشريف على مشاركته فى كل جهد يبذل في هذا المضمار، من خلال مؤسساته العلمية والجامعية.