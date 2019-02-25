شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تعلن انطلاق تحالف وطنى لدعم التعاون مع الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار فتح أسواق جديدة لمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع بالمنطقة العربية والإفريقية, تم توقيع مُذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بهدف تعزيز تواجد مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع بالأسواق الإفريقية وتقديم المعلومات عن الفرص التسويقية والمُشاركة في معارض التجارة الإفريقية والتنسيق مع الحكومات الإفريقية .

أشار الفريق عبد المنعم التراس إلي أهمية دعم التعاون التجاري بين دول القارة الإفريقية خاصة مع توقيع مصر إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، مشيرا إلي توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي والذي يمثل عدد 54 دولة بتعداد يبلغ 1.2مليار نسمة وهذا سوق كبير لتعزيز التجارة البينية الإفريقية في إطار رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي

كما ذكر التراس أهمية تشكيل تحالف قوي مع الشركات الوطنية وهي المقاولون العرب والتي لها تواجد فعلي بافريقيا ولها مشروعات كثيرة أخرها سد تنزانيا ’ بالإضافة لشركة إيجيماك المتخصصة في مهمات معدات الطاقة الكهربائية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتعمل في مجال البتروكيماويات والشركة البلجيكية للإستشارات الهندسية B6.

شدد" التراس" على دور الهيئة في المُنافسة بقوة للتصدير ودعم التصنيع في القارة الأفريقية ,الذي يُمثل هدفا استراتيجيا,في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للهيئة بتعزيز التعاون الكامل مع دول القارة السمراء في كافة المشروعات التنموية.

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وذكر الدكتور بينيديكت أوكي أوراماه رئيس البنك الإفريقي أننا نتطلع للتعاون مع مصر وفتح سوق للمُنتجات المصرية ,وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع بدول القارة,مشيرا إلي أن التعاون مع الهيئة يمثل بداية قوية لدعم وتعزيز التعاون المصري الإفريقي والتجارة البينية , خاصة مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى.