شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: القمة العربية الأوروبية الأولى استثنائية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة بمدينة شرم الشيخ استثنائية غير مسبوقة.
وأضاف أبو الغيط - فى كلمة خلال مؤتمر صحفى عقد فى ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى - إن العلاقات بين المنطقتين العربية والأوروبية تمتد على الأقل إلى 25 قرنا، مؤكدا أن القمة تناولت كافة المسائل والموضوعات المطروحة، كما أن الموضوعات التى طرحت فى غاية الأهمية والصراحة وتعكس توافق رؤى مشتركة وأمل مشترك للمستقبل.
وتابع أبو الغيط " نأمل أن تحمل السنوات الثلاث القادمة هذا القدر من التعاون القوى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية وصولا إلى القمة القادمة فى بروكسل فى عام 2022.
كما توجه أبو الغيط بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ومصر على الدعم واستضافتها لهذه القمة الناجحة.
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