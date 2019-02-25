شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 29 مارس انعقاد الجمعية العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النقابة العامة للأطباء، جميع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 29 مارس الجارى، الساعة الواحدة ظهراً، بمقر النقابة بدار الحكمة. وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثانى يوم الجمعة 5 إبريل بنفس المكان والزمان، مشيرة إلى أن جدول الأعمال سيكون متوفراً بمقر النقابة للأعضاء.

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