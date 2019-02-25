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الجيزة تبدأ تجميل ميدان سفنكس ورفع إشغالات المقاهى بالعشرين والمساكن ببولاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة الجيزة بالتنسيق مع أجهزة المرافق والحدائق والطرق بحى العجوزة من تطوير ميدان سفنكس والمنطقة المحيطة به.

 

وقال اللواء هانى العنانى، رئيس حى العجوزة، إن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وجه برفع كفاءة الميادين وتجميلها على مستوى الحى بالكامل وقد تم تطوير وتجميل ميدان سفنكس وترميم الأرصفه و تركيب بلاط إنترلوك حول سينما سفنكس ودهان أحواض الزهور والأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى كنس و تجريد ورفع المخلفات والتراكمات من شارع 26 يوليو من فندق آمون حتى وزارة الشباب و .

 

من جانب آخر شهد شارعى العشرين والمساكن بحى بولاق الدكرور حملة لرفع إشغالات المقاهى والكافيتريات.

 

حيث أكد أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور أنه تم رفع كافة التعديات من نطاق شارعى العشرين والمساكن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه سيتم المرور الدورى على مدار اليوم للتأكد من عدم تكرار تعديهم على حرم الطريق .

 

وأشار إلى أنه بالتعاون مع جهاز السرفيس بالمحافظة والإدارة العامة للمرور تم شن حمله على سيارات السرفيس بنطاق الحى أسفرت عن ضبط 52 سيارة مخالفة للتعريفة المقررة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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