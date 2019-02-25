شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مديرى إسكان أحياء السلام وشرق مدينة نصر الهاربين من 86 حكما قضائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على شخصين مطلوبين لتنفيذ أحكام أقضائية بلغت (86) حكمًا قضائيًا بالحبس والغرامات المالية بلغ إجماليها 193 ألف جنيه وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وتمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلًا من "عصام.م.أ"54 سنة مدير إسكان حى السلام - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 36 حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات فى قضايا "إهمال وظيفى " بلغ إجمالى العقوبة فيها 31 سنة و6 أشهر حبس، وغرامات مالية بلغت 66 ألف جنيه).

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كما تم ضبط "هشام.ع.ا"56 سنة مدير إسكان حى شرق مدينة نصر - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 50 حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات فى قضايا " إهمال وظيفى بلغ إجمالى العقوبة فيها 47 سنة و6 أشهر حبس، وغرامات مالية قدرها 117 ألف جنيه) وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



