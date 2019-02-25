شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكلف بتوفير 50 مليون جنيه لاستكمال افتتاح كلية الطب بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لزيارته اليوم الاثنين لمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته محافظة السويس، مبنى كلية طب جامعة السويس، الذى يتكوّن من دور أرضى و4 أدوار متكررة على إجمالى مسطح يصل إلى 33 ألف م2، يتضمن العديد من قاعات المحاضرات والفصول الدراسية، بالإضافة إلى المعامل والمكتبات التخصصية والإلكترونية، والمكاتب الإدارية.

وأكد مسئولو الجامعة، على أن افتتاح كلية الطب هو حلم المحافظة، والسوايسة، وقد بدأت الدراسة هذا العام بصورة مؤقتة فى مبنى كلية الهندسة، لـ 69 طالبا بالدفعة الأولى، ونأمل استكمال المبنى الجديد للكلية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة توفير 50 مليون لاستكمال مبنى الكلية، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزيرى التخطيط والتعليم العالى، وكل منهما سيوفر 25 مليون جنيه، مطالبا الجهة المنفذة بتكثيف العمل بالموقع؛ لسرعة تحقيق حلم السوايسة بافتتاح كلية الطب، وكذا تخريج كوادر طبية من أبناء المحافظة، لسد العجز، قائلا:" مش عاوزين الدنيا تقف، وأطباء المحافظة معظمهم من خارجها، وعاوزين أطباء من أبنائها".

‪ واستعرض اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمحافظة، ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من المواقع، منها ما تم فى حى بلازا "منطقة الإيمان"، والذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة للشوارع المحيطة بالمنطقة، وإزالة ما بها من أكوام القمامة ومخالفات المباني.

كما تضمنت الجولة المرور على أعمال تطوير منطقة مساكن تعاونيات القاهرة، التى تضم نحو 225 عمارة، بها 2250 وحدة سكنية، وما تم من إجراءات للتعامل مع التعديات على الأراضى، وصيانة لخطوط الصرف الصحى، ورفع كفاءة المناور الخاصة بالعمارات، فضلًا عن إزالة الكميات المتراكمة من القمامة والمخلفات، وتمت الاشارة خلال ذلك إلى أن أعمال تطوير منطقة المساكن تكلفت نحو 2.5 مليون جنيه.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بجهود المحافظة فى أعمال التطوير، مطالبا باستكمال تطوير مساكن التعاونيات، وضرورة حفاظ الأهالى على ما تم من تطوير، فهم المستفيدون الحقيقيون من هذه الأعمال.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تعانيه منطقة السلام 1 من مشكلات ونقص الخدمات، وتضمن الشرح الاشارة لما تقوم به المحافظة من مجهودات للتعامل مع التعديات على أراضى المنطقة، وكذا التعامل مع أكوام القمامة ومخلفات المباني.

وكلّف رئيس الوزراء وزير الاسكان بمتابعة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، لمشكلات الإسكان التعاونى، لعددٍ من الجمعيات، خاصة نقص المرافق والخدمات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة السويس، مدينة الشيخ خليفة، الواقعة على طريق السويس/ العين السخنة، بالقرب من حى عتاقة، وتضم 84 عمارة بعدد وحدات سكنية يصل إلى 2016 وحدة، ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، والتى تعانى من مشكلة وجود مياه جوفية.

Advertisements

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الحلول المقترحة للتعامل مع هذه المشكلة والدراسات التى تم إعدادها لتنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وتم الاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير مبلغ 14 مليون جنيه، من صندوق الاسكان الاجتماعى، لحل مشكلة المياه الجوفية بالمشروع، طبقا للدراسة التى قدمها استشارى المشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تفقد خلال زيارته اليوم الأثنين لمحافظة السويس أن هدف هذه الزيارة التعرف على المشروعات الجارى تنفيذها، قائلا: "سعيد بوجودى فى محافظة شعبها قوى ووقف ضد كل عدوان هدد مصر " .

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمحافظة السويس خلال جولته، لأنه تابع استعدادات تطوير ورفع كفاءة المحافظة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية .

ووجه رئيس الوزراء الشركات التى تعمل بالمحافظة ومنها شركات البترول بتقديم المساعدة لرفع كفاءة المحافظة، موضحا أن شركات البترول ستقدم 30 مليون جنيه لرفع كفاءة المدينة استعداد لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، ووزارة التنمية المحلية أيضا ستدعم المدينة .

وأشار مدبولى، إلى أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع وزير ى الصحة والتعليم العالى لمتابعة المستشفيات ورفع كفاءتها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة، خاصة وأن محافظة السويس ستكون ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مشكلة فى بعض الأحياء بمحافظة السويس من حيث الكثافات الكبيرة فى المدارس، موجها محافظ السويس بسرعة إتاحة أراضى لبناء مدارس لتقليل الكثافة بالمدارس .

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمحافظة السويس خلال زيارته، أنه وجه بتوفير 50 مليون جنيه لإنهاء مبنى كلية طب جامعة السويس للإنتهاء منه فى شهر يونيو القادم .

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية فى المشروعات والخدمات التى تهم المواطنين، لافتا إلى أن مشروع مدينة الشيخ خليفة الذى تفقده يشمل 2001 وحدة سكانية ويعانى من مشكلة فى المياه وتم الاتفاق على حل هذه المشكلة التى تظهر فى فصل الشتاء .

وأشاد رئيس الوزراء بمشروع الصرف الصحى بعتاقة، الذى تم تنفيذ المرحلة الثانية منه لتغطية احتياجات مدينة السويس، موضحًا أن هذه المشروعات نفذتها الدولة فى مرحلة قياسية، مشيرا إلى أن زيارته اليوم سيختتمها بتفقد استاد السويس.