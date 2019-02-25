شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يمنع بث مواد إعلانية فى عدد من القنوات تشكك فى مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد منع بث مواد إعلانية على عدد من القنوات الفضائية تشكك في نظافة مياة الشرب في جميع محافظات مصر، ومنع عدد من المواد الإعلانية الطبية المعروضة .

وأفاد قرار صادر عن المجلس اليوم بأنه تقرر منع بث المادة الإعلانية المعروضة على قنوات "بانوراما دراما - فاملى - الشاشة - قنوات Cairo الفضائية " بشكل إعلانات فلاتر المياه التي تزعم أن جميع مياه الشرب ملوثة بجميع المحافظات بالإضافة إلى الإعلانات الخاصة بسرقة العلامة التجارية واسم شركة كريازي .

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وشمل القرار أيضا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات المشار إليها سابقا التي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة .

وكلف المجلس الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .