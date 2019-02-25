شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: القمة العربية الأوروبية تاريخية وهناك تقارب فى وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة على نجاح القمة العربية الأوروبية، واصفاً إياها بالتاريخية. وقال الرئيس خلال المؤتمر الصحفي فى ختام فعاليات القمة، إن المناقشات جرت فى مناخ بناء، وإحداث تقارب فى وجهات النظر بمختلف القضايا. Advertisements كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب عن ثقته فى أن نجاح القمة العربية الأوروبية لا يقاس فقط بما تم خلالها من نقاش ثرى، وإنما يقاس بمقدار ما تتحول هذه القمة الناجحة إلى محطة جديدة لتعميق التعاون الممتد عبر التاريخ بين المنطقتين العربية والأوروبية.

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