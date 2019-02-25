شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه محافظ السويس بترفير أراض لبناء مدارس وتقليل كثافة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن هناك مشكلة في بعض الأحياء بمحافظة السويس من حيث الكثافات الكبيرة في المدارس، موجها محافظ السويس بسرعة إتاحة أراض لبناء مدارس لتقليل الكثافة بالمدارس.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس خلال زيارته، أنه وجه بتوفير 50 مليون جنيه لإنهاء مبني كلية طب جامعة السويس للانتهاء منه في شهر يونيو القادم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشاركة المجتمعية في المشروعات والخدمات التي تهم المواطنين، لافتا إلي أن مشروع مدينة الشيخ خليفة الذي تفقده يشمل 2001 وحدة سكانية ويعاني من مشكلة في المياه وتم الإتفاق علي حل هذه المشكلة التي تظهر في فصل الشتاء .

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وأشاد رئيس الوزراء بمشروع الصرف الصحي بعتاقة، الذي تم تنفيذ المرحلة الثانية منه لتغطية احتياجات مدينة السويس .

وقال رئيس الوزراء أن هذه المشروعات نفذتها الدولة في مرحلة قياسية، مشيرا إلي أن زيارته اليوم سيختتمها بتفقد إستاد السويس.