شاهد| بائع يقتل شقيقه وسط الشارع بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد وسامح غيث: حصل "الخليج 365" على فيديو يرصد لحظة قيام بائع بقتل شقيقه في الدرب الأحمر. ويظهر في الفيديو المتهم خلال مطاردة شقيقه والاعتداء عليه بـ"كزلك" حتى سقط غارقًا في دمائه. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

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