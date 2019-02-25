"مدحت وماجدة" باعا الوهم لمحاسب بالمعاش وحصلا على 9 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، القبض على محامٍ وسيدة تملك شركة كونا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

التحريات أكدت أن "مدحت. ا" 33 سنة، محامٍ، و"ماجدة. ف" 46 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير هاربة من 15 قضية، كونا عصابة لتزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة لترويجها على راغبي الحصول عليها للاستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادي.

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وأن المتهمان قاما بإيهام "ناجي. ن. ج"، 60 سنة، محاسب بالمعاش، بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو (32) طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل 9 ملايين جنيه قام بسدادها منذ عام 2015.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، تم ضبط المتهمين بمنطقة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائي مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.