مصدر يكشف سر سيدة في السطو على محل ذهب بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مطلع على التحقيقات في واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بمنطقة حدائق الأهرام منذ 10 أيام، إنه جاري ضبط العقل المدبر للحادث.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن المتهمين الأربعة الذين تم ضبطهم خلال الساعات الماضية أكدوا ان زوجة أحدهم كانت صاحبة فكرة الحادث، وأنها اقترحت الامر عليه خلال زيارتهما لاحد أقاربهما بالقرب من الشارع الواقع فيه المحل.

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة" على محل مجوهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي، وبمشاركة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين.

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