بتهمة "القتل والإصابة" الخطأ.. إحالة مدير مدرسة بالمرج لمحكمة الجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي، المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة مدير مدرسة "المنارة" بالمرج لمحكمة الجنح في واقعة سقوط سور مبنى داخل المدرسة ما أسفر عن وفاة تلميذ وإصابة آخرين.

وكشف التقرير أن المبنى المنهار الملحق بالمدرسة، لم تصدر له تراخيص بناء ولم تحرر بشأنه مخالفات قبل انهيار السور.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل والإصابة الخطأ.

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وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج بمحكمة الأميرية في وقت سابق تجديد حبس مدير مدرسة "المنارة" الخاصة بالمرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بسقوط سور من "الجيسبون بورد" لأحد الطوابق بمدرسة المنارة، الشهر الماضي، على التلاميذ أثناء الفسحة ما تسبب في وفاة طفل.

وصرحت النيابة بتسليم الطفل لذويه لدفنه، واستمعت لأقوال عددا من شهود العيان حول الواقعة.