طفل يلقي بنفسه من الطابق الثامن.. والتحقيقات: مريض نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

استعجلت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، تقرير الطب الشرعي بشأن طفل ألقى بنفسه من الطابق الثامن لعقار في عين شمس.

واستمعت النيابة لأقوال أهلية المتوفى (15 سنة)، الذين أكدوا خضوعه لعلاج من أحد الأمراض النفسية، وأكدت التحريات ما جاء بأقوالهم وأنه "مريض نفسي".

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغًا من الأهالي بسقوط طفل من شرفة منزله، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الطفل وتسليمه لذويه لدفنه.

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