إخلاء سبيل 5 من مشجعي الأهلي في تحقيقات مباراة "حوريا الغيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أخلت نيابة أمن الدولة، سبيل 5 متهمين من مشجعي الأهلي في التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 1408 لسنة 2018, بضمان محل إقامتهم. وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية (ألتراس أهلاوي). وكان قد ألقي القبض على عدد من المتهمين على خلفية هتافات خلال مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني.

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