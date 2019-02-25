التضامن الاجتماعي: فرق التدخل السريع تنقذ 5741 مشردًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى أنقذت 5741 مشردًا حتى أمس الأحد، وذلك منذ صدور توجيهات وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي .

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين- أن هذه الفرق تواصل عملها في محافظات الجمهورية؛ للبحث عن هؤلاء المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة ، مشيرة إلى تنوع أنواع التدخلات ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة، وتوزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 2 بطانية و56 وجبة ساخنة .

وأشارت إلى أن الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن (16439) و(16528)، وكذلك 01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ​