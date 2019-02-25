الأزهر الشريف: احتضان مصر للقمة العربية الأوروبية يؤكد مكانتها التاريخية بين الشعوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أشاد الأزهر الشريف باحتضان مصر للقمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت فعالياتها في مدينة شرم الشيخ، بحضور عربي وأوروبي رفيع المستوى ، وهو ما يبرهن مجددًا على الدور التاريخي لمصر كجسر للتواصل والحوار بين الشعوب والحضارات عبر ضفتي المتوسط .

وذكر الأزهر - في بيان اليوم الاثنين - أن مبادرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد هذه القمة والسعي الدؤوب لنجاحها والإعداد الجيد لملفاتها ، يعكس الإيمان المصري العميق بقيم الحوار والتسامح والعيش المشترك وبأهمية تضافر جهود كل القوى الفاعلة والخيرة في العالم من أجل سلام البشرية واستقرارها.

ونوه بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة من تأكيد على القواسم والقيم المشتركة التي تجمع بين العرب والأوروبيين، وضرورة العمل الجاد للوصول لرؤية مشتركة لمواجهة الأخطار التي يصعب التغلب عليها بجهود فردية أو محلية، مؤكدًا مشاركته في كل جهد يبذل في هذا المضمار من خلال مؤسساته العلمية والجامعية.

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